الولايات المتحدة تنافس فرنسا وتعرض على اليونان صفقة فرقاطات بـ6.9 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 09:50 صباحا
الفرقاطة «سباتساي» التابعة للبحرية اليونانية التي انضمت لعملية إيريني. (أرشيفية: الإنترنت)

وافقت الإدارة الأميركية، على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات، لتدخل بذلك واشنطن في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في سبتمبر الماضي اتفاقًا أوليًّا مع أثينا تشتري بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الجمعة، إنها وافقت على مشروع اتفاق لبيع أربع فرقاطات حربية مع عتادها  لليونان مقابل 6.9 مليار دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس بالأحرف الأولى عقدًا مماثلًا لم يُصبح مبرمًا بعد.

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