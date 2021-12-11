بايدن يبحث مع المستشار الألماني الجديد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 12:29 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

اتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بالمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس لتهنئته بتولّيه منصبه، كما بحث معه التوتّرات الراهنة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

وحشدت موسكو عشرات آلاف العسكريين في خطوة يخشى الغرب أن يكون هدف روسيا منها غزو جارتها، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن في تغريدة على تويتر «تحدّثت اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس لتهنئنه. أتطلّع إلى العمل معاً بشكل وثيق بشأن مجموعة كاملة من التحدّيات العالمية، بما في ذلك الجهود التي تُبذل عبر الأطلسي للتصدّي للتعزيزات العسكرية المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا على طول حدودها مع أوكرانيا».

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