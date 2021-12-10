طالبان باكستان ترفض تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة

زعيم حركة طالبان نور والي محسود. (الإنترنت)

أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الجمعة، رفضها تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهى، أمس الخميس، وكان قد تم التوصل إليه بوساطة طالبان الأفغانية، متهمة الحكومة الباكستانية بانتهاك شروط الهدنة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وجماعة «تحريك طالبان باكستان» غير مرتبطة تنظيميا بحركة طالبان الأفغانية رغم اشتراكهما في الإيديولوجيا ووجود تاريخ مشترك طويل بينهما، وقد شنّت هجمات دامية كثيرة منذ تأسيسها عام 2007 وحتى عام 2014. وبعدما أضعفتها عمليات الجيش المكثفة، عادت لتلملم صفوفها منذ أكثر من عام، ما أجبر إسلام أباد على فتح مفاوضات معها لأول مرة منذ 2014، بوساطة من حركة طالبان الأفغانية.

حركة طالبان باكستان تتهم الحكومة بانتهاك شروط وقف إطلاق النار

وفي بيان صدر مساء الخميس، اتهمت حركة طالبان باكستان الحكومة بانتهاك شروط وقف إطلاق النار وعدم إطلاق سراح بعض نشطائها وقتل آخرين. ودعت «الجمهور الباكستاني الآن أن يقرر من لا يحترم الاتفاق، حركة طالبان أو الجيش الباكستاني»، مشددة على أنه «لا يمكن في ظل هذه الظروف تمديد وقف إطلاق النار».

تجديد الهدنة وإطلاق 100 مقاتل من حركة طالبان باكستان

ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس الخميس، عن مسؤولين باكستانيين أحدهما حكومي والآخر أمني يعملان في بيشاور شمال غرب البلاد، وقيادي في حركة طالبان باكستان في أفغانستان طلب عدم كشف هويته، أن «الطرفين اتفقا على تجديد الهدنة وأن السلطات أفرجت عن 100 من مقاتلي الحركة لإثبات حسن نيتها».

وقال المسؤول الحكومي نفسه لوكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة، إن «أعضاء فريق التفاوض تلقوا تأكيدات بتمديد وقف إطلاق النار. لقد فوجئنا ببيان حركة طالبان باكستان».

من جانبه، أوضح القيادي في الحركة أن «معظم فريق التفاوض التابع لنا أراد تمديد وقف إطلاق النار ومواصلة النقاشات حتى يتسنى إطلاق سراح مقاتلي حركة طالبان باكستان، لكن بعض كبار قادة حركة طالبان باكستان تدخلوا وأنهوا وقف إطلاق النار».

زعيم طالبان باكستان ينفي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة

وفي رسالة صوتية نشرت في وقت متأخر الجمعة، أعلن زعيم الحركة نور والي محسود إنه لم يتم التوصل الى اتفاق في المفاوضات مع الحكومة الباكستانية. وقال محسود «لم يتم تحقيق تقدم في المحادثات، لكن تمديد وقف إطلاق النار يعتمد على الظروف». وأضاف أن جماعته اختارت مسار النزاع المسلح إضافة إلى المفاوضات، وفق الشريعة الإسلامية، قائلا «الأفضل أن نحقق هدفنا بواسطة المفاوضات، وإلا فإن الجهاد مستمر».

ولدت الحركة في المناطق القبلية في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان، وقتلت عشرات الآلاف من المدنيين الباكستانيين وعناصر قوات الأمن في فترة تقلّ عن عقد. وأتاحت عملية عسكرية شنها الجيش الباكستاني عام 2014 طرد الجماعة التي أضعفتها أيضا ضربات الطائرات المسيّرة الأميركية والانقسامات الداخلية وهجمات لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن في ظل القيادة الجديدة، تعافت حركة طالبان باكستان اعتبارا من صيف 2020 عبر استعادة ولاء نحو عشرة فصائل منشقة. وصعّدت منذ ذلك الوقت هجماتها في باكستان، لا سيما ضد قوات الأمن ولكن بشكل أقل دموية مما كان في الماضي، بحسب «فرانس برس».