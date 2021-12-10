الأمين العام للأطلسي يرفض طلب روسيا سحب الدعوة الموجهة لأوكرانيا للانضمام للحلف

رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، طلب روسيا من الغرب سحب الدعوة التي وجّهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز إنّ «علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقرّرها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا - ولا أحد سواها».

وأضاف ستولتنبرغ «لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكّم أو تقرّر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون».