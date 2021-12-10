ترامب يتّهم نتانياهو بقلّة الوفاء لتهنئته بايدن بانتخابه رئيسا

ترامب ونتانياهو في البيت الأبيض، (أرشيفية: ا ف ب)

أفاد صحفي إسرائيلي اليوم الجمعة، أنّ الصداقة التي كانت تجمع بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو انتهت بعدما اتّهم الملياردير الجمهوري زعيم الليكود بقلّة الوفاء وشتمه قائلاً «تبّاً له»؛ بسبب التهنئة التي وجّهها إلى منافسه جو بايدن بانتخابه رئيسا.

وقال الصحفي في موقع «أكسيوس» الإخباري، باراك فاريد إنّ ترامب أدلى بهذا التصريح خلال مقابلة أجراها معه في إطار كتاب يعدّه عن العلاقات الإسرائيلية - الأميركية في عهد الرئيس السابق الجمهوري، حسب وكالة «فرانس برس».

وكتب الصحافي الإسرائيلي «كان دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو حليفين سياسيين مقرّبين جداً خلال السنوات الأربع التي قضياها معاً في السلطة، أقلّه علانية»، مضيفا أنّ هذه الصداقة «انتهت» اليوم.

وأوضح رافيد أنّه التقى ترامب مرّتين في إطار مقابلات أجراها لإعداد كتابه الجديد وعنوانه «سلام ترامب: اتفاقات إبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط».

وأضاف أنّه في كلا المرّتين وجّه الملياردير الجمهوري الذي لم يعترف يوماً بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن، انتقادات شديدة إلى «بيبي»، لقب نتانياهو الذي يتزعّم حالياً المعارضة في إسرائيل.

ونقل الصحافي عن ترامب قوله خلال المقابلة الأولى التي أجراها معه في أبريل«لقد أحببت بيبي. ما زلت أحبّه. لكنّني أيضاً أحبّ الوفاء، أول شخص هنّأ بايدن كان بيبي، وهو لم يهنئه فحسب، بل أعدّ مقطع فيديو»، مردفا أنّ نتانياهو «كان من الأوائل.. لم أتحدّث معه منذ ذلك الحين.. تبّاً له».