فنلندا تعتزم شراء 64 مقاتلة «إف 35» مقابل 9.5 مليار دولار

مقاتلة إف 35 أميركية من إنتاج لوكهيد مارتن، (أرشيفية: ا ف ب)

تعتزم فنلندا تجديد أسطولها من الطائرات المقاتلة عبر طلب شراء 64 مقاتلة من طراز «إف 35 إيه» متعددة المهام من شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية في صفقة تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة.

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين خلال مؤتمر صحفي إن «طائرات (إف 35) تلبي متطلبات الجهوز والتعاون الصناعي والتكلفة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «بعد إجراء مقارنة للقدرات العسكرية، كان نظام (إف 35) بشكل عام هو الأفضل في تلبية احتياجاتنا»، مشيرًا إلى «القدرات القتالية والاستخبارية ومرونة» هذه المقاتلة.

وفازت شركة «لوكهيد مارتن» بالعقد بعد منافسة مع «بوينغ وداسو» الفرنسية و«ساب» السويدية وتجمع «يوروفايتر» الذي يضم ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

واستغرق إجراء المناقصة ست سنوات جرى خلالها اختبار قدرات الطائرات المتقدمة على العمل في الظروف المناخية للقطب الشمالي، وبنتيجتها فإن القوات الجوية الفنلندية ستستبدل أسطولها الحالي من مقاتلات «هورنيت إف آي 18» بـ«إف 35» بحلول العام 2030، وبإجمالي تكاليف تصل إلى نحو عشرة مليارات دولار تشمل الشراء وتطوير البنية التحتية.