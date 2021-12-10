«فرانس برس»: موسكو تعتبر إلغاء رفض تسليم أسانغ للولايات المتحدة «مشينا»

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ. (الإترنت)

أدانت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، قرار القضاء البريطاني إلغاء قرار رفض تسليم الولايات المتحدة مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ، الذي تريد واشنطن محاكمته بشأن تسريب كمية هائلة من الوثائق، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على حسابها على تطبيق «تلغرام»: «هذا القرار المشين في قضية سياسية ضد صحفي وشخصية عامة هو دليل آخر على رؤية عالم آكلي لحوم البشر للثنائي الإنغلو ساكسوني».

وألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا، الجمعة، الحكم الصادر برفض تسليم جوليان أسانغ مؤسس «ويكيليكس» إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق الرسمية.

وقال القاضي تيم هولرويد إن المحكمة «تسمح بالاستئناف» الذي تقدمت به واشنطن ما يعني أن قرار محكمة البداية أُلغي وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأميركية تسليمها أسانغ.