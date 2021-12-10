واشنطن تدعو الأنظمة الديموقراطية لتعزيز علاقاتها مع تايوان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 08:20 صباحا

دعت الولايات المتّحدة «كلّ الدول التي تقدّر المؤسّسات الديموقراطية» إلى «تعزيز روابطها مع تايوان»، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إثر إعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجزيرة واعترافها ببكين.

وقالت الخارجية الأميركية في بيانها، إنّ القرار الذي اتّخذه رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا «لا يمكن أن يعكس إرادة شعبه»؛ لأنّ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلد الواقع في أميركيا الوسطى كانت «صورية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنّ قرار قطع العلاقات مع تايوان «يحرم شعب نيكاراغوا من شريك راسخ في نموّه الديموقراطي والاقتصادي».
 

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