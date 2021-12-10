محكمة أميركية ترفض طلب ترامب إبقاء وثائق «اقتحام الكونغرس» سرية

أنصار ترامب خلال الاعتداء على الكونغرس. 6 يناير 2021 (أ ف ب)

رفضت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتّحدة، الخميس، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب أن يبقي البيت الأبيض وثائق رسمية تتعلّق بـ6 يناير سرّية، في قرار يمهد الطريق أمام تسلم الكونغرس وثائق قد تدين الملياردير الجمهوري بالهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول يومذاك.

وكانت لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي نفذه حشد من أنصاره على مقر السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة، طلبت من البيت الأبيض تسليمها هذه الوثائق، في خطوة اعترض عليها ترامب أمام القضاء.

ومن المرجّح أن يطعن ترامب بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا.