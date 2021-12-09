روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 09:56 مساء
رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف (أرشيفية: الإنترنت)

يبدو أن روسيا قرَّرت رفع مستوى التصعيد مع حلف «ناتو»، على وقع التوترات المتعلقة بهجوم محتمل لموسكو على أوكرانيا، وهي الخطوة التي تعتبرها واشنطن وحلفاؤها الغربيون ستُواجَه برد حاسم.

في هذا السياق، قال رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، إن «أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي».

وكان غيراسيموف يتحدث، الخميس، أمام الملحقين العسكريين لدول أجنبية، عندما قال: «تحتفظ القوات النووية الاستراتيجية الأرضية، بأكثر من 95% من منصات الإطلاق في حالة استعداد دائم للاستخدام القتالي»، وفق موقع «روسيا اليوم».

يأتي ذلك بينما يزداد التوتر بشأن احتمال شن روسيا هجومًا على أوكرانيا، في وقت تُتّهم موسكو بحشد قواتها على الحدود مع جارتها، وترد واشنطن ودول غربية بتهديدات مماثلة لردع موسكو.

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وأشار رئيس هيئة الأركان الروسي إلى أن قوات الصواريخ الاستراتيجية تواصل إعادة التسلح بمنظومات «يارس»، كما يجري «وضع منصات إطلاق صواريخ (أفانغارد) هي الأخرى في حالة جهوزية للاستخدام القتالي».

وقال غيراسيموف إن «غواصة نووية أخرى مزودة بصواريخ بالستية من نوع بولافا، ستدخل قريبًا في التشكيل القتالي للقوات النووية الاستراتيجية البحرية».

كما صرّح بأن «تحديث الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية للقوات النووية الاستراتيجية مستمر، بما يضمن استخدامها لصواريخ حديثة عالية الدقة بعيدة المدى».

روسيا: مضطرون للرد بصرامة على تصرفات الناتو
وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف إن «الأوضاع بالنسبة إلينا تفاقمت حقًا، لأن منافسينا وخصومنا خرقوا بشكل سافر الالتزامات والتعهدات التي قدموها لنا سابقا».

وتابع ريابكوف، في تصريح الخميس: «الحديث يدور عن منع الأنشطة العسكرية بجوانبها المختلفة قرب حدودنا ومنع المتمركز العسكري الفني من قبل خصومنا في الأراضي والمياه المعنية، وهو الأمر الذي نشهد حدوثه أكثر فأكثر». وشدَّد في هذا السياق على أن روسيا تعتبر أمرًا ضروريًا «تنحية التهديد» العسكري النابع عن الناتو عن حدودها.

هجوم روسي محتمل
والسبت الماضي، تعهدت أميركا بحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي محتمل، حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيجعل من «الصعب جدًا» لروسيا شن أي غزو على أوكرانيا.

وترصد واشنطن وكييف تعزيز موسكو قواتها قرب حدود أوكرانيا، وتتهمان روسيا بالتخطيط لغزو، بينما ينفي الكرملين هذه المزاعم.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا لديها الحق في الدفاع عن أمنها، في أول تصريح له بعد لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

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