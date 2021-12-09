غوتيريس سيحضر مراسم افتتاح أولمبياد بكين الشتوية رغم مقاطعة دول عدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، سيحضر مراسم افتتاح أولمبياد بكين الشتوية المقرَّرة في فبراير 2022 رغم مقاطعة دول عدة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأوضح دوغاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن «الأمين العام تلقى دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية لحضور افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بكين وقد وافق على تلبيتها».

وأعلنت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة «مقاطعة دبلوماسية» للأولمبياد متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر أن قرار المقاطعة سيكون تدبيرًا «تافهًا ورمزيًا جدًا»، وفق «فرانس برس».