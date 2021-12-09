ماكرون: المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين ستكون خطوة «تافهة ورمزية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 08:02 مساء

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن قرار مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرَّرة في بكين دبلوماسيًا وليس على المستوى الرياضي أيضًا، سيكون تدبيرًا «تافهًا ورمزيًا جدًا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وبعدما أعلنت فرنسا أنها ستتخذ قرارها بالإجماع مع دول الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون في مؤتمر صحفي: «يجب أن نكون واضحين، إما أن قول: نقوم بمقاطعة كاملة ولا نرسل رياضيين، وإما نقول إننا سنربط الأمور ونقوم بعمل كامل، بخطوة مفيدة كما هي الحال دائمًا على المستوى الدولي».

وقرَّرت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا مقاطعة الأولمبياد دبلوماسيًا، متهمة بكين بارتكاب تجاوزات لحقوق الإنسان في حق أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد.

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