الهيئة الأوروبية للأدوية: الجرعة الإضافية ضد «كورونا» آمنة بعد 3 أشهر من آخر تطعيم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 05:37 مساء
زجاجات لقاح «فايزر/بيونتيك» المضاد لكوفيد-19 في هانوي فييتنام. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية اليوم الخميس، أن إعطاء الجرعات المعزِزة هو «آمن وفعال» بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأخيرة، في حين كانت توصي الهيئة حتى الآن بالانتظار ستة أشهر قبل إعطائها.

وقال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة التي تتخذ في أمستردام مقرًا لها، إن التوصية الحالية هي أنه من المفضّل إعطاء الجرعات المعزّزة بعد ستة أشهر (من الجرعة الأخيرة).

وأضاف «لكن البيانات المتوفرة حاليًا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِزة هو آمن وفعال اعتبارًا من ثلاثة أشهر بعد الطعم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
أول تعليق من «تشافي» بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما
رياضة عالمية
بالفيديو: «هيونداي» تكشف عن سيارتها الجديدة للطرق الوعرة
سيارات
عائلة روتشيلد تبيع لوحة «حامل الراية» لرامبرانت لهولندا
ثقافة وفن
«الداخلية»: الانتهاء من إعداد صكوك للمكلفين بتأمين المراكز الانتخابية
ليبيا
صنّاع الأزمات وصنّاع الدولة
وجهات نظر
عودة (دجانغو) الأمريكي
وجهات نظر
الانتخابات الانفصالية
وجهات نظر
«يوفنتوس» ينهي مجموعات دوري الأبطال في الصدارة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الفلاح يلتقي التركي مورات في أول تجربة احترافية
رياضة محلية
بايدن: إرسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا «غير مطروح»
دولى
توتنهام يعلن إصابة 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني بفيروس كورونا
رياضة عالمية
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا