الهيئة الأوروبية للأدوية: الجرعة الإضافية ضد «كورونا» آمنة بعد 3 أشهر من آخر تطعيم

زجاجات لقاح «فايزر/بيونتيك» المضاد لكوفيد-19 في هانوي فييتنام. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية اليوم الخميس، أن إعطاء الجرعات المعزِزة هو «آمن وفعال» بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأخيرة، في حين كانت توصي الهيئة حتى الآن بالانتظار ستة أشهر قبل إعطائها.

وقال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة التي تتخذ في أمستردام مقرًا لها، إن التوصية الحالية هي أنه من المفضّل إعطاء الجرعات المعزّزة بعد ستة أشهر (من الجرعة الأخيرة).

وأضاف «لكن البيانات المتوفرة حاليًا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِزة هو آمن وفعال اعتبارًا من ثلاثة أشهر بعد الطعم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».