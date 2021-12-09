بايدن: الديمقراطية في العالم تواجه «تحديات كبيرة ومُقلقة»

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن الديمقراطية في العالم تواجه «تحديات كبيرة ومقلقة»، وذلك في افتتاح مناقشات قمة افتراضية مكّرسة لموضوع الديمقراطية تستمر يومين.

وأكّد بايدن في كلمة من البيت الأبيض في افتتاح القمة الافتراضية التي دعا إليها نحو مئة دولة، أن على الولايات المتحدة نفسها أن «تكافح بلا توقّف لترقى إلى مستوى مُثُلها الديمقراطية» وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أنه «حول العالم، تحتاج الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى إلى أبطال»، مشددا على أنه «مع كل جيل جديد، يجب أن نعمل على ضمان أن الديمقراطيات يمكن أن تحقق أهدافها لشعوبها».