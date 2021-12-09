23 قتيلا في هجوم مسلح بنيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 09:41 صباحا
أطفال يغادرون مدرستهم في سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، 22 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطات النيجيرية، الأربعاء، أن 23 شخصًا قُتلوا في ولاية سوكوتو (شمال غرب) في هجوم مسلّح استهدف حافلتهم وتسبّب باحتراقها.

ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم الذي وقع، يوم الإثنين، لكنّ شمال غرب نيجيريا ووسطها يشهدان منذ سنوات عدّة هجمات تشنّها عصابات إجرامية يطلق السكّان المحليون على أفرادها اسم «قطّاع الطرق»؛ لأنهم يسلبون القرويين والمسافرين أموالهم ويخطفونهم للحصول على فدية مادية مقابل إطلاقهم، وفق وكالة «فرانس برس».

وصعّدت هذه العصابات أخّيرًا من وتيرة هجماتها، ولا سيّما في ولاية سوكوتو. والأربعاء، قال الناطق باسم حكومة الولاية محمد بيلو إنّ «23 شخصًا قضوا» في الهجوم.

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وأوضح في بيان أنّ الحافلة انطلقت من غيدان باوا، القرية الصغيرة الواقعة على مقربة من الحدود مع النيجر متّجهة إلى ولاية كادونا. 

ونقل البيان عن قائد شرطة الولاية كمال الدين أوكونولا، قوله إنّ «قطاع الطرق أطلقوا النار على الحافلة ما تسبّب باحتراقها. لقد قتل 23 شخصًا من بين ركّابها احتراقًا»، وأضاف أنّ ستّة أشخاص آخرين كانوا على متن الحافلة أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقّون العلاج.

ومنذ يناير 2020، اضطر أكثر من 57 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في شمال غرب نيجيريا ووسطها بسبب انعدام الأمن في هذه المنطقة، حسب منظمة الهجرة الدولية. ومنذ نهاية 2020، بدأت العصابات الإجرامية باستهداف المدارس وخطفت أكثر من 1400 تلميذ وتلميذة.

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