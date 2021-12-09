مقتل 3 مدنيين في هجومين مسلحين بمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 08:19 صباحا
عربات للجيش المالي في تمبكتو شمال مالي.9 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

قُتِل ثلاثة مدنيين في مدينة تمبكتو في شمال مالي في هجومين مسلّحين وقعا يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب ما أعلنت السلطات.

وقالت محافظة تمبكتو في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن شابين من تمبكتو «اغتيلا» قرابة الساعة 19:00 «على أيدي مسلّحين مجهولين كانوا على متن سيارة». وأفاد عدد من أعيان المدينة بأن القتيلين هما مصفّف شعر وزبونه وينتميان إلى إتنية سونغهاي.

وتسود تمبكتو توترات، تتحوّل أحيانًا إلى أعمال عنف واشتباكات دموية، بين أفراد من البدو (الطوارق والعرب) وآخرين من الحضر (سونغهاي وبامبارا). وشهدت المدينة في نهاية نوفمبر أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص. وتعود آخر اشتباكات إثنية واسعة النطاق في تمبكتو إلى 2019.

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وقال أحد أعيان المدينة لوكالة «فرانس برس» طالبًا عدم نشر اسمه إن «هذه اغتيالات محددة الأهداف وأعمال انتقامية مرتبطة بخلافات بين أفراد من إثنيات مختلفة». 

ووفقًا لمراسل «فرانس برس»، فقد تظاهر عشرات الأشخاص صباح الأربعاء في المدينة. وقال الجيش في بيان، إن المتظاهرين هم شبّان من الحضر «أرادوا الانتقام» لمقتل الشابين، مشيرًا إلى أن عربة عسكرية كانت في الموقع من أجل «احتواء الموقف» تعرّضت لإطلاق نار من قبل مسلّحين.

وعلى الإثر، تجمّع مئات الأشخاص في وسط المدينة لدفن القتيلين. وقال شاهد عيان لـ«فرانس برس» إنّه «بعد الجنازة أُطلقت عيارات نارية على شخصين آخرين» أحدهما طفل. وأفاد عدد من أعيان المدينة أنّ أحد هذين الجريحين ما لبث أن توفيّ.

وتشهد مالي أعمال عنف متعدّدة الأوجه خلفت آلاف الضحايا، معظمهم مدنيون، منذ اندلع في شمال البلاد في 2012 تمرّد مسلّح قاده انفصاليون و«جهاديون»، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى أفريقية، وفق الوكالة الفرنسية.

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