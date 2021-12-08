طهران تنتقد العقوبات الأميركية الجديدة ضدها.. «الخارجية الإيرانية»: تتعارض مع الجدية والنوايا الحسنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 08:10 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي في طهران. (أ ف ب)

انتقدت إيران بشدة، الأربعاء، سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على نحو 12 كيانًا ومسؤولًا إيرانيًّا متهمًّا بـ«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تغريدة، أنه «حتى في خضم محادثات فيينا، لا يمكن للولايات المتحدة أن تمتنع عن فرض عقوبات ضد إيران»، وفق «فرانس برس».

استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن
وأضاف أن «واشنطن غير قادرة على فهم أن حملة الفشل الأقصى واختراقًا دبلوماسيًّا هما أمران لا يتماشيان مع بعضهما»، ساخرًا من عبارة «الضغوط القصوى» التي غالبًا ما تستخدمها الولايات المتحدة للإشارة إلى عقوباتها ضد إيران. وقال إن «تشديد العقوبات لن يخلق ضغطًا إيجابيًّا ويتعارض مع الجدية والنوايا الحسنة المعلنة» من جانب الولايات المتحدة.

-  فرنسا: مقترحات إيران بشأن الملف النووي لا تشكل «أساسا معقولا» لأي اتفاق
-  إيران تتهم فرنسا بـ«زعزعة استقرار المنطقة» بعد بيع أسلحة لدول خليجية

تأتي العقوبات، التي أُعلن عنها الثلاثاء، لتُضاف إلى سلسلة العقوبات الصارمة أصلًا، المفروضة على إيران، في وقت استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن الأسبوع الماضي في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015 بعد توقفها لخمسة أشهر.

الإجراءات الجديدة تستهدف وحدات خاصة من قوات الأمن
وتوقفت المفاوضات مجددًا، الجمعة، لكنها قد تستأنف الخميس المقبل، بحسب المفاوض الإيراني. وتستهدف الإجراءات الجديدة على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الأمن مسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقًا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك في مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًّا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وردًّا على ذلك، بدأت إيران العام 2019 التراجع تدريجيًّا عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ترقب لمعجزة برشلونة على أرض ميونيخ.. و8 مواجهات قاصمة في دوري الأبطال بتوقيت ...
رياضة عالمية
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
كاركاتير حليم - انتخابات حسب المقاس
كاريكاتير
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
الشرع: غياب منتخب ليبيا عن كأس العرب صدمة لا يلتفت إليها القائمون على أمر الكرة
رياضة محلية
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه