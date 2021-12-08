بايدن: إرسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا «غير مطروح»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 07:48 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن إرسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا «غير مطروح للنقاش» لأنها ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بايدن إن «فكرة استخدام الولايات المتحدة بشكل أحادي القوة لمواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، غير مطروحة للنقاش». وأضاف: «لدينا واجب أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو بموجب البند الخامس. إنه واجب مقدس. وذلك الواجب لا يشمل... أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

وأكد بايدن أنه حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات أميركية غير مسبوقة في حال هاجمت روسيا أوكرانيا. وبعد يوم على قمتهما التي عقدت بالاتصال المرئي، قال بايدن إنه أبلغ بوتين أن الولايات المتحدة سترد بعقوبات «لم يرَ مثلها أبدًا» في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي.

وحذَّرت فرنسا، الأربعاء، روسيا من «عواقب استراتيجية وضخمة» في حال تعرضت لأوكرانيا، في وقت تُتّهم موسكو بحشد قواتها على الحدود مع جارتها. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «رسائل حازمة نُقلت إلى روسيا بشأن العواقب الاستراتيجية والضخمة (التي ستنتج عن) تعرُّض جديد لوحدة أراضي أوكرانيا».

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا لديها الحق في الدفاع عن أمنها، في أول تصريح له بعد لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

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