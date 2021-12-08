«الصحة العالمية»: خطورة «أوميكرون» في احتمال تكرار الإصابة لكنة أقل شدة من «دلتا»

أحد أفراد الطاقم الطبي خلال فحص المسافرين في العاصمة الصينية. (الإنترنت)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور «أوميكرون» قد يكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنه قد يسبب مرضًا أقل شدة.

وصرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للصحفيين، «تشير البيانات الجديدة من جنوب أفريقيا إلى أن أوميكرون يزيد احتمال تكرر الإصابة»، مضيفًا أن «هناك أيضًا بعض الأدلة على أن أوميكرون يسبب مرضًا أقل شدة من دلتا»، وفق «فرانس برس».

وأكد كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الثلاثاء، أن تحديد مدى شدة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ من سابقيه، بل قد يكون أخف.

وقال فاوتشي: «من شبه المؤكد أنه ليس أكثر شدة من دلتا.. هناك إشارات إلى أنه قد يكون أقل شدة»، بحسب «فرانس برس».

وسُجلت أول إصابة بسلالة «B.1.1.529»، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون»، في بوتسوانا، 11 نوفمبر، لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى، فيما انتشر المتحور في عدد من الدول بعد ذلك.

وأكدت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أنه عثر على متحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» حتى الآن في 38 دولة. وقالت: «تلقينا تقارير عن متحور (أوميكرون) من 38 دولة»، موضحة أن «هذه الدول تقع في جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية».

من جهته، دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، جميع الدول الأعضاء في المنظمة «إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتكافئة مع الخطورة بالتوافق مع القواعد الطبية الصحية الدولية». وشدد على أن «الاستجابة العالمية يجب أن تكون هادئة ومنسقة ومتسقة».