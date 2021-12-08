بوتين يعلق على التوتر بشأن أوكرانيا: روسيا لديها «الحق في الدفاع عن أمنها»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها، في أول تصريح له بعد لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن «روسيا تنتهج سياسةً خارجيةً سلميةً، لكن لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها»، معتبرًا أن ترك حلف الأطلسي يقترب من حدودها دون الردّ سيكون «تقاعسًا إجراميًا». إلا أنه رأى أن محادثاته مع بايدن كانت «بناءة»، وفق «فرانس برس».

حذَّر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستتعرض لـ«عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها» في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة عبر الفيديو التي جرت بينهما الثلاثاء، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن «أعرب عن مخاوف» الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيسين بحثا أيضًا الأمن السيبراني و«عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران»، وفق «فرانس برس».

وانتهت المحادثات بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بعيد الساعة 17.00 الثلاثاء، وفق وكالات الأنباء الروسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا، واستمرت القمة التي عقدت عبر الفيديو نحو ساعتين بحسب وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس» و«إنترفاكس».