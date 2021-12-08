الرئيس الأوكراني يشيد بالمحادثات «الإيجابية» بين بايدن وبوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 04:26 مساء
زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ 15 فبراير 2019. (فرانس برس)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الأربعاء أن الاتصال الذي عقده الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان «إيجابيا».

وقال «أعتقد أن تحدث رئيس الولايات المتحدة مع الرئيس الروسي أمر إيجابي»، وذلك بعد يوم من تحذير بوتين من رد اقتصادي غربي «قوي» على أي هجوم تشنه روسيا على أوكرانيا.

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستتعرض لـ«عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها» في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة عبر الفيديو التي جرت بينهما الثلاثاء، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن «أعرب عن مخاوف» الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيسين بحثا أيضًا الأمن السيبراني و«عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران»، وفق «فرانس برس».

وانتهت المحادثات بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بعيد الساعة 17.00 الثلاثاء، وفق وكالات الأنباء الروسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا، واستمرت القمة التي عقدت عبر الفيديو نحو ساعتين بحسب وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس» و«إنترفاكس».

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