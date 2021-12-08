النيابة الفرنسية: السعودي الموقوف في باريس ضمن قضية خاشقجي ليس المشتبه به الملاحق من تركيا

شرطي فرنسي في باريس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المدعي العام في باريس، الأربعاء، أن السعودي الذي أُوقف الثلاثاء للاشتباه بأنه أحد الضالعين في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في العام 2018، ليس المشتبه به الذي تلاحقه تركيا وأنه أُطلق سراحه.

وكان الرجل قد اعتُقل «بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من نوفمبر 2018 في إطار جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي»، وفق ما أوضح ريمي هايتس في بيان.

وتابع المدعي العام أن «عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه وقد أُطلق سراحه»، وفق وكالة «فرانس برس».