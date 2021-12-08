البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتس مستشارا خلفا لميركل

المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس. (الإنترنت)

انتخب مجلس النواب الألماني، الأربعاء، الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشارًا، منهيًا رسميًا عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عامًا.

وحصل شولتس (63 عامًا) المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائبًا من أصل 736 في البوندستاغ، على أن يتوجه الآن إلى مقر رئيس الجمهورية الفدرالية فرانك فالتر شتاينماير لتسلم وثيقة تعيينه، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع ذلك، لم يصوت كل أعضاء ما يسمى بـ«ائتلاف إشارة المرور» التابع لشولتس لصالح القرار. لو فعلوا ذلك، لكان قد حصل على 416 صوتًا. وكان هناك 303 أصوات ضده، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت من إجمالي 736، وفق «دويتشه فيله».

وبرز حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط (SPD) الذي ينتمي إليه شولتس كأكبر حزب في الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر، ومنذ ذلك الحين تفاوض على اتفاق ائتلاف مع دعاة حماية البيئة وحزب الديمقراطيين الليبراليين الجدد (FDP).

ومن المقرر أن يذهب شولتس ومجلس وزرائه المكون من 16 وزيرًا- سبعة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وخمسة من حزب الخضر وأربعة من الحزب الديمقراطي الحر- إلى القصر الرئاسي «شلوس بلفيو» حيث سيعينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.