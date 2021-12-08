البيت الأبيض: بايدن والحلفاء الأوروبيون يدعمون «وحدة أراضي» أوكرانيا

البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي وقادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أعربوا الثلاثاء عن دعمهم لـ«وحدة أراضي» أوكرانيا، وذلك إثر قمة عبر الفيديو بين جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

- واشنطن تهدد موسكو: الهجوم على أوكرانيا يعرض خط «نورد ستريم 2» للخطر

- بايدن لم يقدم أي «تعهدات أو تنازلات» لبوتين

وجاء في بيان للبيت الأبيض أنّ «الرئيس بايدن قدّم إحاطة للقادة بشأن المحادثات التي أجراها مع الرئيس بوتين والتي بحث خلالها التداعيات الخطيرة لأيّ عمل عسكري روسي في أوكرانيا وفي ضرورة احتواء التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتابعت الرئاسة الأميركية أنّ «القادة شددوا على دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وعلى ضرورة أن تخفّض روسيا منسوب التوتر وأن تنخرط في المسار الدبلوماسي».