بايدن لم يقدم أي «تعهدات أو تنازلات» لبوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 10:42 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن لم يقدم «تعهدات أو تنازلات» ردًّا على طلبات نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ساليفان، خلال مؤتمر صحفي، بعد القمة بين الرئيسين عبر الفيديو أنه ينبغي أن يكون بإمكان كل بلد أن «يختار بحرية» مع من يقيم شراكة.

- بوتين طلب من بايدن «ضمانات» بعدم توسيع الحلف الأطلسي
- بوتين عرض على بايدن رفع القيود عن البعثات الدبلوماسية المتبادلة

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد الكرملين بأن «الحلف الأطلسي يقوم بمحاولات خطيرة لاستخدام الأراضي الأوكرانية ويعزز قدراته العسكرية على حدودنا، لذلك فإن روسيا لها مصلحة جدية في الحصول على ضمانات قانونية موثوقة تستبعد توسيع الحلف الأطلسي شرقًا»، في بيان صدر بعد محادثات «صريحة ومحترفة» بين الرئيسين الروسي والأميركي.

كما عرض الرئيس الروسي، على نظيره الأميركي رفع كل التدابير التي فرضت في الأشهر الأخيرة على البعثات الدبلوماسية المتبادلة في ظل التوتر القائم بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضح الكرملين، في بيان بعد القمة بين الرئيسين عبر الفيديو، أن «الطرف الروسي اقترح رفع كل القيود المتراكمة المتعلقة بسير عمل البعثات الدبلوماسية، ما قد يسمح بتطبيع أوجه أخرى من العلاقات الثنائية» بين البلدين.

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