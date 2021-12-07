البيت الأبيض: بايدن حذر بوتين من «عقوبات اقتصادية شديدة» في حال التصعيد في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة افتراضية مع نظيره الأميركي جو بايدن من مقره في سوتشي. (أ ف ب)

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستتعرض لـ«عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها» في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة عبر الفيديو التي جرت بينهما الثلاثاء، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن «أعرب عن مخاوف» الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيسين بحثا أيضًا الأمن السيبراني و«عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران»، وفق «فرانس برس».

وانتهت المحادثات بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بعيد الساعة 17.00 الثلاثاء، وفق وكالات الأنباء الروسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا، واستمرت القمة التي عقدت عبر الفيديو نحو ساعتين بحسب وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس» و«إنترفاكس».

وبدأت قمة انعقدت عبر الإنترنت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن الثلاثاء، فيما تصدر حشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية جدول أعمال المحادثات.

من جهته، أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن «بايدن يعتزم الاتصال بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وكان من المتوقع أن يحذِّر بايدن الرئيس الروسي من أي عملية اجتياح لأوكرانيا ويهدد بعقوبات قاسية وبتكثيف دعم واشنطن لدول شرق أوروبا في حال أشعل بوتين نزاعًا عسكريًّا. وسبق أن ذكر الكرملين أن القمة الروسية - الأميركية اليوم لن تبث بشكل مباشر، ومن المخطط أن يجري عرض اللقطات الأولى للقاء فقط، وعقب ذلك سيكون اجتماع الزعيمين مغلقًا.