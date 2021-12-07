وكالات روسية: اختتام قمة عبر الإنترنت استمرت ساعتين بين بايدن وبوتين

صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين (يمين)، والأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

انتهت المحادثات بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بعيد الساعة 17.00 الثلاثاء، وفق وكالات الأنباء الروسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا.

واستمرت القمة التي عقدت عبر الفيديو نحو ساعتين بحسب وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس» و«إنترفاكس».

وانتهت المحادثات بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بعيد الساعة 17.00 الثلاثاء، وفق وكالات الأنباء الروسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا واستمرت القمة التي عقدت عبر الفيديو نحو ساعتين بحسب وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس» و«إنترفاكس».

وبدأت قمة انعقدت عبر الإنترنت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن الثلاثاء، فيما تصدر حشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية جدول أعمال المحادثات.

من جهته، أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن «بايدن يعتزم الاتصال بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وكان من المتوقع أن يحذِّر بايدن الرئيس الروسي من أي عملية اجتياح لأوكرانيا ويهدد بعقوبات قاسية وبتكثيف دعم واشنطن لدول شرق أوروبا في حال أشعل بوتين نزاعًا عسكريًّا. وسبق أن ذكر الكرملين أن القمة الروسية - الأميركية اليوم لن تبث بشكل مباشر، ومن المخطط أن يجري عرض اللقطات الأولى للقاء فقط، وعقب ذلك سيكون اجتماع الزعيمين مغلقًا.