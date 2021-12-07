«فرانس برس»: انطلاق القمة الافتراضية بين بوتين وبايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 05:33 مساء
صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين (يمين)، والأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

بدأت قمة تنعقد عبر الإنترنت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن الثلاثاء، وفق ما أعلنت وكالات أنباء روسية، فيما يتوقع أن يتصدر حشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية جدول أعمال المحادثات.

ويتوقع أن يحذِّر بايدن الرئيس الروسي من أي عملية اجتياح لأوكرانيا ويهدد بعقوبات قاسية وبتكثيف دعم واشنطن لدول شرق أوروبا في حال أشعل بوتين نزاعًا عسكريًا، بحسب «فرانس برس».

وسبق أن ذكر الكرملين أن القمة الروسية - الأميركية اليوم لن تبث بشكل مباشر، ومن المخطط أن يجري عرض اللقطات الأولى للقاء فقط، وعقب ذلك سيكون اجتماع الزعيمين مغلقًا.

وأشار الكرملين إلى أن التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية، ستكون من أبرز القضايا التي ستناقشها القمة، بالإضافة إلى «أزمة الحوار» بين البلدين والعلاقات الثنائية التي «لا تزال في حالة مؤسفة».

من جانبه، أشار البيت الأبيض إلى أن القمة ستتمحور حول الأزمة الأوكرانية، وجملة من قضايا العلاقات الأميركية - الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني، كما ستتطرق إلى القضايا الإقليمية والملف النووي الإيراني.

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