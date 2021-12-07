قمة افتراضية مرتقبة بين بايدن وبوتين على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان في مستهل قمتهما في جنيف، 16يونيو 2021. (أ ف ب)

يعقد الرئيس الأميركي ونظيره الروسي، الثلاثاء، قمة افتراضية بغاية الحساسية في مسعى لتجنب التصعيد في الملف الأوكراني، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان جو بايدن سيتمكن من ثني فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، ولا ما إذا كان الأخير ينوي فعلًا تنفيذ هجوم؛ أم أنه يناور.

سبق للرئيسين أن التقيا في جنيف في يونيو الماضي، وأجريا عدة محادثات هاتفية، وتعتبر إدارة بايدن الاجتماع مشجعًا في سعيها لعلاقة ثنائية «مستقرة» و«يمكن توقع» مآلها. إلا أن الاجتماع يجري هذه المرة في سياق مختلف للغاية، عبر الفيديو - ومؤمن، بحسب البيت الأبيض - عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن، والسادسة مساءً بتوقيت موسكو، وفق «فرانس برس».

واشنطن وكييف تتهمان موسكو بحشد قوات ومدرعات

تتهم واشنطن وكييف موسكو بحشد قوات ومدرعات عند حدودها تحضيرًا لهجوم، في تكرار للسيناريو الذي شهد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، ودخول أوكرانيا في أتون حرب أسفرت عن أكثر من 13 ألف قتيل.

وبالمقابل، ترى موسكو أن النشاط المتزايد لدول الحلف الأطلسي في البحر الأسود والرغبة الأوكرانية في الانضمام إلى الحلف الأطلسي ومساعي كييف لتسليح نفسها في الغرب، بمثابة تهديد لروسيا، فيما ينفي الكرملين أي نية لغزو أوكرانيا.

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وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن «رئيسنا (بوتين) مستعد للتعبير عن مخاوفه لنظيره الأميركي، والاستماع إلى مخاوفه وتقديم التفسيرات». وأضاف أن «روسيا لم تعتزم مهاجمة أحد لكنّ لدينا خطوطًا حمراء».

استعداد أميركي لفرض عقوبات إضافية

ينقسم الخبراء، إذ يعتقد كثر أن بوتين يناور، لكن قلة منهم يستبعدون بالمطلق احتمال وقوع هجوم.

في حال هاجمت روسيا أوكرانيا، أوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الإثنين أن الولايات المتحدة مستعدة «للاستجابة» لطلبات محتملة من حلفائها في حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية لزيادة وجودها العسكري ودعمها للجيش الأوكراني.

وأكد «لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تجد نفسها في وضع يكون فيه الاستخدام المباشر للقوات الأميركية مطروحًا للبحث». وبشكل أوضح، من غير المطروح حاليًا رد عسكري أميركي مباشر.

كما ستفرض واشنطن عقوبات اقتصادية شديدة على نظام فلاديمير بوتين، ستكون مختلفة عن تلك السارية منذ العام 2014 ضد روسيا لكنها لم تكن ناجعة. وتحوم التكهنات حول مبادرة من جانب واشنطن لعزل روسيا عن نظام سويفت وهي أداة أساسية للتمويل عالميًا وتسمح للبنوك بتداول الأموال.

وتهكم الناطق باسم الكرملين الثلاثاء قائلًا: «نحن ندرك جيدًا أن الجانب الأميركي يدمن العقوبات».

اختبار دقيق لبايدن أمام «القاتل»

يخوض بايدن، الذي وصف فلاديمير بوتين بـ «القاتل»، اختبارًا دقيقًا. إذ يتعين عليه أن يدير الأزمة الأوكرانية بحنكة، وإلا فإنه سيزيد حنق الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، المستاءين بالفعل من الانسحاب من أفغانستان الذي تم تنفيذه بطريقة فوضوية.

أجرى الرئيس الأميركي اتصالات هاتفية الإثنين مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وأعربوا جميعًا عن «تصميمهم» على الدفاع عن سيادة أوكرانيا. كما يعتزم بايدن إطلاع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فحوى اجتماعه مع بوتين.

التروي

يُعد انعقاد هذه القمة بحد ذاته انتصارًا لروسيا التي تحرص على تأكيد موقعها كقوة عظمى في اللعبة الجيوسياسية العالمية، إذ يطالب الكرملين منذ أسابيع بلقاء يجمع بين الرئيسين.

التباحث حول قضايا أخرى خلال القمة

وعلاوة على الملف الأوكراني، سيتم التباحث حول قضايا أخرى خلال القمة. وأكد الرئيسان الروسي والأميركي منذ اجتماعهما في جنيف أنهما يريدان المضي قدمًا في القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق علاقة «مستقرة» و «يمكن توقع» مسارها.

ومن المتوقع التطرق خلال القمة إلى الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة النووية والقرصنة المعلوماتية والأمن السيبراني والطاقة النووية الإيرانية.

وأشار بيسكوف الثلاثاء إلى أنه «من الواضح أنه عندما يعمد رئيسان إلى الحوار، فذلك لأنهما يريدان مناقشة المشكلات ولا يهدفان إلى الوصول إلى طريق مسدود». وأضاف «لكن لا ينبغي أن نتوقع اختراقات» على الفور، مشيرًا إلى أنه في ظل «تصاعد التوتر في أوروبا» من المهم «التروي».