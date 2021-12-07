المفوضية الأوروبية تحذر روسيا من عقوبات جديدة حال تهديد أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 04:44 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت).

حذَّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا، الثلاثاء، من إمكانية فرض عقوبات جديدة عليها في حال هددت أوكرانيا عسكريًا.

وقالت في خطاب لسفراء التكتل «سيرد الاتحاد الأوروبي بالشكل المناسب على أي أعمال عدوانية إضافية بما في ذلك أي خرق للقانون الدولي وغير ذلك من الأعمال الخبيثة ضدّنا أو ضد جيراننا، بما في ذلك أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

أعلن الكرملين، الإثنين، عشية محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، أن موسكو لا تتوقع تحقيق «أي اختراق»، في خضم تصاعد التوتر حول أوكرانيا.  وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالات أنباء روسية، إنه «من الصعوبة بمكان أن نتوقع أن تحقق المحادثات أي اختراق».

أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن سيعقدان اجتماعًا عبر الفيديو الثلاثاء، في لقاء مرتقب تزامنًا مع تصاعد التوتر بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأميركيين لروسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، «تأكيده» أن الاجتماع سيتم الثلاثاء.

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