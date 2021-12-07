فرنسا: مقترحات إيران بشأن الملف النووي لا تشكل «أساسا معقولا» لأي اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 04:09 مساء
عمليات تفتيش داخل أحد المفاعلات النووية الإيرانية. (الإنترنت)

اعتبرت فرنسا، الثلاثاء، أن المقترحات التي تقدمت بها إيران في محادثات فيينا، الأسبوع الماضي، بهدف إعادة إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامجها النووي «غير كافية».

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «لا تشكّل المقترحات التي تقدّمت بها إيران الأسبوع الماضي أساسًا معقولًا يتوافق مع هدف الإبرام السريع (لاتفاق) مع مراعاة مصالح جميع الأطراف»، معبرة عن «خيبة أمل» حيال فشل المحادثات في تحقيق تقدم، وفق «فرانس برس».

واتهمت إيران، فرنسا، أمس الإثنين، بـ«زعزعة استقرار» المنطقة من خلال بيع أسلحة لخصومها في دول الخليج العربي، بعد ثلاثة أيام من توقيع باريس عقدًا بمليارات اليوروهات مع الإمارات يشمل بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز «رافال».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريحات صحفية: «يجب ألا يتم تجاهل دور فرنسا في زعزعة استقرار» المنطقة.

وحمَّلت واشنطن طهران مسؤولية الجمود في مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، لتنضم بذلك إلى الأوروبيين الذين عبروا عن «خيبة أملهم وقلقهم» من مطالب الجمهورية الإسلامية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذه المحادثات التي استؤنفت في بداية الأسبوع وتوقَّفت الجمعة، يفترض أن تستأنف منتصف الأسبوع المقبل للسماح بدرس المقترحات الإيرانية. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن «الحكومة الإيرانية الجديدة لم تأتِ إلى فيينا حاملة اقتراحات بنّاءة».

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