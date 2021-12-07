روسيا: مقتل شخصين بإطلاق نار في مكتب للخدمات العامة في موسكو

عناصر تابعة للشرطة الروسية. (الإنترنت)

قُتل شخصان عندما أطلق مسلح النار داخل مكتب للخدمات العامة في موسكو الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين على «تويتر».

وقال: «قتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح نتيجة إطلاق النار من قبل شخص مجهول»، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال المهاجم. ووقعت الحادثة في مركز تديره الحكومة في جنوب شرق موسكو، وفق «فرانس برس».

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن الجاني قد تم احتجازه من قبل موظف دائرة الهجرة. وأضافت فولك: «في موسكو، أوقف موظف في إدارة الهجرة فتح النار في مبنى تقديم الخدمات للمواطنين».