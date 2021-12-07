مقتل 38 شخصا وإصابة 69 في حريق بسجن في بوروندي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 02:21 مساء
حريق في بوروندي. (أرشيفية: الإنترنت)

قُتل 38 شخصًا في حريق ضخم اندلع في سجن مكتظ في بوروندي، الثلاثاء، وفق ما أعلن نائب الرئيس بروسبر بازومبانزا.

وأفاد صحفيون بأن 69 شخصًا آخر أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي اندلع في المنشأة في غيتيغا، العاصمة السياسية للبلد الواقع في شرق أفريقيا، وفق «فرانس برس».

وقال عدد من الشهود إن النيران أتت بالكامل على أقسام من هذا السجن المكتظ، الذي كان يؤوي 1539 سجينًا (وطاقته الاستيعابية 400) في نهاية نوفمبر، بحسب إحصاء إدارة السجن

وأوضح هؤلاء الشهود أن «النيران الهائلة» اندلعت حوالي الساعة (04:00) بالتوقيت المحلي (02:00 توقيت غرينتش)، مباغتة الموقوفين أثناء نومهم.

وقال أحد المحتجزين: «بدأنا الصراخ بأننا سنحرق أحياء عندما رأينا ألسنة اللهب تتصاعد، لكن رجال الشرطة رفضوا فتح أبواب قسمنا قائلين هذه هي الأوامر التي تلقيناها». وأضاف «لا أعرف كيف تمكنت من الهرب، لكن سجناء احترقوا بالكامل».

 وزارة الداخلية تعزي الحريق إلى «ماس كهربائي»
وتأخر رجال الإنقاذ في الوصول إلى المكان، بحسب مصدر في الشرطة. وأوضح أن أول سيارة إطفاء وصلت بعد ساعتين من اندلاع الحريق، قبل أن ينضم إليها ستة آخرون من المحافظات المجاورة

وعزت وزارة الداخلية وتنمية المجتمع والسلامة العامة سبب الحريق، في تغريدة، إلى «ماس كهربائي». في 21 أغسطس طال حريق قسمًا في السجن المركزي، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. وقالت وزارة الداخلية إن الحادث كان بسبب ماس كهربائي أيضًا.

يُعد السجن المركزي للعاصمة السياسية البوروندية غيتيغا، الواقع في وسط البلاد والذي بني في العام 1929، ثالث أكبر سجن في بوروندي بعد مبيمبا، الواقع في العاصمة الاقتصادية بوجمبورا وسجن رومونج.

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