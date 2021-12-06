«الأولمبية الدولية» تعلق على مقاطعة أميركا الدبلوماسية لأولمبياد بكين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 10:50 مساء
مقر اللجنة الأولمبية الدولية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الإثنين، أنها «تحترم» القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية المقررة في بكين الشهر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن ارتياحها لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيين الأميركيين.

وقال ناطق باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة «فرانس برس» إن «وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة، وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تمامًا في إطار حيادها السياسي».

وستستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022، حيث تستعد الصين لإقامة الألعاب في ثلاث مدن هي بكين ويانكينغ وتشانغجياكو.

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