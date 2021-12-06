إيران تسعى لتوطيد علاقاتها مع الإمارات وفتح صفحة جديدة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني (يمين) مستقبلًا مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، في طهران. (أ ف ب)

أعربت إيران، الإثنين، عن أملها في فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الإمارات، بعد زيارة نادرة لمسؤول إماراتي رفيع إلى طهران للقاء قادة إيرانيين.

يزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد طهران تلبية لدعوة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني، وفق «فرانس برس».

قطع العلاقات الإيرانية- السعودية

وهذه الزيارة لإيران هي الأولى منذ قطع العلاقات الإيرانية- السعودية في العام 2016، بعد إعدام السعودية معارضًا شيعيًّا نافذًا. بعد ذلك، خفضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال الاجتماع بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن «العلاقات الجيدة مع دول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الجديدة، ونرحب بتطور العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية الإماراتية

وأعرب شمخاني عن الأمل في أن تفتح زيارة نظيره الإماراتي صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتمهد الطريق لتوطيد العلاقات الثنائية، بحسب بيان رسمي نشر في ختام الاجتماع.

والعلاقات تشهد توترات بين دول الخليج وطهران المتهمة، رغم نفيها، بالسعي لتطوير أسلحة ذرية وزعزعة استقرار المنطقة. ومع ذلك، أعربت إيران والسعودية عن استعدادهما لتجاوز خلافاتهما وبدأتا مفاوضات في الأشهر الأخيرة.

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وفي وقت سابق اليوم، اتهمت طهران فرنسا بـ«زعزعة استقرار» المنطقة من خلال بيع أسلحة فيها، بعد ثلاثة أيام من توقيع باريس عقدًا بمليارات اليوروهات مع الإمارات العربية المتحدة لبيع 80 طائرة «رافال».

كما التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الإثنين، نظيره السوري فيصل المقداد الذي يزور طهران. وأعلن الوزير الإيراني خلال مؤتمر صحفي مشترك: «أجرينا حوارًا جيدًا».