الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يمين) ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء في العاصمة الجزائرية. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، أن بلاده قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور الجزائر «مساهمة مالية» في إطار الجامعة العربية بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع محمود عباس إن القرار جاء «وفاءً لتاريخ الجزائر الثوري والالتزام الثابت للشعب الجزائري برمته، بمساندة القضية الفلسطينية العادلة في كل الظروف»، بحسب «فرانس برس».

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وتستعد الجزائر لاحتضان قمة جامعة الدول العربية في مارس 2022، وتسعى «لوضع القضية الفلسطينية في صلب أولويات هذا الحدث المهم» على ما أكد تبون.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وتابع الرئيس الجزائري «لا شك أن بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة السلام العربية للعام 2002، سيكون له الأثر البالغ في إنجاح أعمال هذه القمة». كذلك نقلت قناة الجزائر الدولية الحكومية أن الرئيسين الجزائري والفلسطيني اتفقا على استضافة الجزائر «ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبًا».

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للجارة المغرب، تميزت بتوقيع الدولتين اتفاقًا غير مسبوق للتعاون الأمني، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والجزائريين. واعتبرت الجزائر التي قطعت علاقاتها مع المملكة المغربية منذ أغسطس بسبب «أعمال عدائية» أنها هي «المستهدفة» بزيارة الوزير الإسرائيلي.