الكرملين لا يتوقع تحقيق «اختراق» في المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن

صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سار) ونظيره الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أعلن الكرملين، الإثنين، عشية محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، أن موسكو لا تتوقع تحقيق «أي اختراق»، في خضم تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالات أنباء روسية، إنه «من الصعوبة بمكان أن نتوقع أن تحقق المحادثات أي اختراق»، وفق «فرانس برس».

أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن سيعقدان اجتماعًا عبر الفيديو الثلاثاء، في لقاء مرتقب تزامنًا مع تصاعد التوتر بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأميركيين لروسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، «تأكيده» أن الاجتماع سيتم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة الماضي، إنه يعد «مجموعة من المبادرات» تهدف إلى حماية أوكرانيا من هجوم روسي، في حين تتهم كييف وواشنطن موسكو، بحشد قوات على الحدود والاستعداد لـ«غزو».

وأوضح بايدن، في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أن الهدف من هذه المبادرات «أن تجعل من الصعب جدًّا بالنسبة إلى بوتين أن يفعل ما يخشى الناس أن يفعله».

«تواصل» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي

وأعربت روسيا، الخميس، عن أملها في إقامة «تواصل» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن في «الأيام المقبلة»، وسط توترات حادة بين موسكو والدول الغربية على خلفية الشأن الأوكراني.

ونقلت «فرانس برس» عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله إنه يأمل في «إقامة تواصل بين الرئيسين في الأيام المقبلة»، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوافق على أي موعد حتى الآن.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الملف الليبي سيكون من القضايا الملحة المطروحة على طاولة النقاش بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي جو بايدن، الثلاثاء.

وسيركز الرئيسان خلال مباحثاتهما المرتقبة على الشؤون الثنائية والقضايا الدولية الملحة، بما في ذلك أفغانستان وإيران وأوكرانيا وليبيا وسورية في مكالمة عبر الفيديو بين بوتين وبايدن وفق مساعد الكرملين في إفادة نقلتها وكالة «تاس» الروسية، السبت.

وبالإضافة إلى ذلك، قال أوشاكوف، إنهما سيتطرقان إلى التقدم في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، ومن المرجح أن يطرحا تنفيذ مبادرة روسيا لعقد قمة تضم خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.