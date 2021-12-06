الهند تعلن بدء تسلمها منظومة الصواريخ الروسية «إس-400»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 06:26 مساء
أنظمة الدفاع الجوي (إس -400). (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الهندي، الإثنين، أن روسيا بدأت تسليم بلاده منظومة صواريخ أرض-جو الروسية «إس-400»، التي لوّحت الولايات بفرض عقوبات على خلفيتها.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي إن «عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل»، وفق «فرانس برس».

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، بالهند بوصفها «قوة كبرى» وذلك لدى وصوله إلى نيودلهي في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة مع حليف تقليدي تتقرب منه واشنطن.

وقال بوتين في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «نعتبر الهند قوة كبرى، ودولة صديقة، وصديقًا موثوقًا».

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