ألمانيا تغلق فصل أنغيلا ميركل وتفتح صفحة أولاف شولتس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 05:25 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وخلفها أولاف شولتس في برلين في 2 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

ينتهي، الأربعاء، فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر مع انتخاب مجلس النواب (البوندستاغ) الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشارًا للبلاد، طاويًا صفحة حكم أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عامًا.

وبذلك تكون ميركل، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، أمضت في السلطة 5860 يومًا. إلا أنها ستغادر قبل تسعة أيام من تمكنها من كسر الرقم القياسي الذي سجله ملهمها هيلموت كول في الحكم، وفق «فرانس برس».

«البوندستاغ» ينتخب شولتس على رأس ائتلاف غير مسبوق 
ستسلم القائدة المحافظة مقاليد الحكم في أول قوة اقتصادية أوروبية، الأربعاء، إلى أولاف شولتس الذي كان في آنٍ معًا خصمها السياسي، لكن أيضًا نائبها في المستشارية ووزير المالية في حكومتها.

بعد أكثر من شهرين من فوزه في الانتخابات التشريعية في أواخر سبتمبر، سينتخب «البوندستاغ» شولتس على رأس ائتلاف غير مسبوق شُكل بأسرع مما كان متوقعًا ويضم ثلاثة مكونات هي «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«حزب الخضر» و«الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي». بعد ذلك، ستسلم ميركل مقاليد الحكم إلى اليسار الوسطي للمرة الأولى منذ كان غيرهارد شرودر مستشارًا للبلاد.

-  الاتحاد الأوروبي يودع المستشارة الألمانية في آخر قمة تحضرها
-  ميركل خلال زيارتها الأخيرة لتركيا: العلاقة مع أنقرة ستستمر بجوانبها الجيدة والسيئة

رغم فترة حكم متباينة اتسمت باستقبال اللاجئين العام 2015 وبالقدرة على إدارة الأزمات، لكن أيضًا بغياب الطموح في مجالي مكافحة التغير المناخي وإضفاء الحداثة على ألمانيا، تبقى ميركل بعد أربع ولايات، إحدى الشخصيات المفضلة لدى الألمان.

وحيا شولتس ميركل بالقول إنها «مستشارة نجحت» مشيرًا إلى أنها قائدة «بقيت مخلصة لنفسها على مدى 16 سنة شهدت تغيرات كثيرة». غير أن شولتس الذي يقدم نفسه على أنه وريث ميركل، وتصفه مجلة «دي تسايت» الأسبوعية بأنه «أكثر رصانة» من ميركل، يعتزم إعطاء زخم جديد.

وقال شولتس لمجلة «دي تسايت»، «أريد أن تشهد سنوات 2020 انطلاقة جديدة»، مؤكدًا أنه يريد العمل على «أكبر تجديد صناعي» في تاريخ ألمانيا المعاصر يكون «قادرًا على وقف التغير المناخي الذي سببه الإنسان».

مجلس النواب يصوت على إلزامية تلقي اللقاح 
وتعد حكومته أيضًا بانتهاج سياسة شديدة الموالاة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى «زيادة السيادة الاستراتيجية للاتحاد» والدفاع بشكل أفضل عن «المصالح الأوروبية المشتركة».

وعلى خط موازٍ، تعتزم وزيرة الخارجية المقبلة، أنالينا بيربوك، تبني خط أكثر تشددًا حيال الأنظمة الاستبدادية على غرار الصين وروسيا. لكن سينبغي على الحكومة المقبلة أن تركز فور تشكلها على أكبر تحدٍ لها وهو إدارة الموجة الجديدة من تفشي وباء «كوفيد-19» الذي تشهده ألمانيا بشكل خاص.

ويعتزم شولتس، الذي يتمتع بخبرة كبيرة لكنه يفتقر إلى الكاريزما، جعل مجلس النواب يصوت على إلزامية تلقي اللقاح التي يُفترض أن تصبح نافذةً في فبراير أو مارس. ويحظى هذا التدبير الذي فرضته النمسا المجاورة، بدعم ثلثي الألمان تقريبًا، إلا أنه قد يصطدم بمعارضة قسم كبير من السكان خصوصًا في ألمانيا الشرقية السابقة.

في هذا الوقت، اتفق شولتس وميركل والمناطق الـ16 الألمانية على فرض قيود جديدة تستهدف حصرًا غير الملقحين، فمُنع هؤلاء من دخول الأماكن الثقافية والمطاعم والمتاجر غير الأساسية الأخرى.

وزراء حديثو العهد وتحديات عديدة
وسيتعامل شولتس، رئيس بلدية هامبورغ سابقًا والذي سيتوجه في أول زيارة له إلى الخارج إلى فرنسا على غرار أسلافه، مع وضع اقتصادي غير مؤاتٍ في ظل نمو أدنى من التوقعات ونسبة تضخم ترتفع مجددًا.

ويتحتم على شولتس وحكومته المؤلفة بشكل أساسي من وزراء حديثي العهد، أن يعالج مجموعة مواضيع أخرى لا تحظى بالضرورة بتأييد الألمان. وبحسب استطلاع للرأي أجرته قناة «إيه آر دي» الرسمية، فإن الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور والتخلص من استخدام الفحم وتطوير الطاقات المتجددة هي مواضيع تحظى بتأييد غالبية الألمان.

 في المقابل، لا تؤيد سوى أقلية من الألمان وعودًا أخرى للائتلاف الحكومي الثلاثي هي بيع القنب دون وصفة طبية وشراء الجيش الألماني طائرات مسيرة وتخفيض سن التصويت إلى 16 عامًا.

وفي ما يخص المناخ، يبدو هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي رغم «البرنامج الأكثر طموحًا الذي قدمته حكومة على الإطلاق»، بحسب دراسة أجراها تحالف المناخ الألماني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر.. مباراة «الهلال 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الصداقة × الأهلي بنغازي.. الهلال × الأخضر.. الخمس × السويحلي في افتتاح الأسبوع ...
رياضة محلية
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
«سيبري»: الحكومات تساعد شركات الأسلحة على تجنب الركود الناجم عن «كوفيد-19»
اقتصاد
جائزة السعودية الكبرى: إرجاء الحسم إلى الجولة الختامية بفوز هاميلتون بعد سباق ...
رياضة عالمية
الأهلي طرابلس يهزم الملعب المالي ويصعد لدوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
رياضة محلية
انتقادات لنائب جمهوري أميركي لنشره صورة عائلية يروج فيها للأسلحة
دولى
لجنة الجزاءات الدولية تمنح 3 أفراد من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيا لمدة 6 ...
ليبيا
موسكو: طائرة روسية تغير مسارها لتجنب طائرة تجسس تابعة للناتو
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
الإمارات: صفقة طائرات «رافال» الفرنسية ليست بديلا عن «إف-35» الأميركية
عربى
«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو لمساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق
منوعات
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
كاركاتير خيري - قانون انتخاب الرئيس
كاريكاتير
تسجيل 709 حالات «كورونا» في ليبيا و13 وفاة
ليبيا
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
رمضان أبوجناح رئيس حكومة مكلف
ليبيا
إندونيسيا.. ثوران بركان «سيميرو» وفرار آلاف السكان في مشاهد مرعبة (فيديو)
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صيانة المصابيح الأمامية لسيارتك