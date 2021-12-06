مقتل أحد القادة المنشقين عن حركة «فارك» في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 09:34 صباحا
مقاتلون في صفوف «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» في مخيم في لا غواخيرا، 3 أبريل 2017. (أرشيفية: أ ف ب)

قُتل أحد القادة المنشقين عن حركة «القوّات المسلّحة الثورية الكولومبية» (فارك)، الملقب بـ«البايسا»، برصاص متمردين آخرين في فنزويلا، وفق ما ذكرت الصحف الكولومبية الأحد. ونقلت عدة صحف عن مصادر استخباراتية كولومبية وفنزويلية أن زعيم العصابات هذا، واسمه الحقيقي هرنان داريو فيلاسكيز، تعرَّض لكمين في ولاية أبوري المتاخمة لكولومبيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم تؤكد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ولا الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو هذه المعلومات. وذكر الجيش الكولومبي للصحفيين أنه لم ترده معلومات حول ذلك. وابتعد فيلاسكيز الذي كان قائدًا يثير الرهبة خلال السنوات التي قضاها على رأس قوة النخبة في «القوّات المسلّحة الثورية الكولومبية»، في العام 2018 بعد اتفاق السلام المبرم في العام 2016 وافضى إلى نزع سلاح أقوى حركة متمردة في أميركا اللاتينية، والذي كان أحد مفاوضيه.

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وعاد للظهور في العام 2019 مرتديًا زيًا عسكريًا إلى جانب إيفان ماركيز، الرجل الثاني السابق في «القوّات المسلّحة الثورية الكولومبية»، وخيسوس سانتريش، القيادي الآخر في حركة التمرد السابقة، معلنًا عودته إلى حمل السلاح. ولطالما اتهمت الحكومة الكولومبية نظيرتها الفنزويلية بحماية هؤلاء المتمردين المنشقين، وتنفي كراكاس هذا الأمر.

وعرف فيلاسكيز بنشاطه المسلح، بما في ذلك تفجير سيارة في بوغوتا أودى بحياة 36 شخصًا وإصابة العشرات في فبراير 2003.

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