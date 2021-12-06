«العفو الدولية» تعلق على الحكم بسجن سو تشي

الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي (يسار) والرئيس السابق وين ميينت (يمين) أثناء مثولهما أمام المحكمة في نايبيداو، 24 مايو 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

اتّهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما بمحاولة «خنق الحريات» عبر الحكم بالسجن على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بتهمة معارضة الجيش وخرق قواعد «كوفيد-19».

وأفادت في بيان أن «الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصدرت محكمة بورمية الإثنين حكما بالسجن أربع سنوات بحق سان سو تشي وقال الناطق زاو مين تون لفرانس برس إنه حُكم على سو تشي «بالسجن لعامين بموجب البند 505(b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد بورما اضطرابات منذ «استيلاء» الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي، المدنية المنتخبة.

منذ يونيو، تحاكم أونغ سان سو تشي (76 عامًا) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها فجر 1 فبراير، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بـ«كوفيد-19»، والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة.