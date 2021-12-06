الحكم بالسجن على الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 08:22 صباحا
الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت محكمة بورمية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19»، وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.

وقال الناطق زاو مين تون لـ «فرانس برس» إنه حُكم على سو تشي «بالسجن لعامين بموجب البند 505(b)  وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد بورما اضطرابات منذ «استيلاء» الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي، المدنية المنتخبة.

منذ يونيو، تحاكم أونغ سان سو تشي (76 عامًا) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها فجر 1 فبراير، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بـ«كوفيد-19»، والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة.

تحديد إقامة سان سو سوتشي
ويندد عديد المراقبين بمحاكمة سياسية بهدف تحييد أونغ سان سو تشي التي فازت في الانتخابات عامي 2015 و2020. في نهاية أكتوبر، حكم على وين هتين المساعد المقرب لأونغ سان سو تشي، البالغ من العمر 80 عامًا بالسجن 20 عامًا بتهمة الخيانة.

وأنهى «الانقلاب العسكري» فترة من الديمقراطية شهدتها البلاد استمرت لعقد. منذ ذلك الحين، يقوم العسكريون بقمع دموي لمعارضيهم وقتل أكثر من 1200 مدني وجرى توقيف أكثر من سبعة آلاف، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «رابطة مساعدة السجناء السياسيين» التي تسلّط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.

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