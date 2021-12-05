وفاة السناتور الأميركي السابق بوب دول عن 98 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 10:32 مساء
السناتور السابق بوب دول خلال مراسم تكريم للرئيس الأسبق جورج بوش الأب في الكابيتول في واشنطن. (أ ف ب)

تُوفي السناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأميركية، صباح الأحد عن 98 عامًا.

كان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرًا في السباق إلى البيت الأبيض العام 1996 غير أنه هُزم أمام بيل كلينتون، بحسب «فرانس برس».

خدم الولايات المتحدة 79 عاما
وكتب معهد إليزابيث دول الذي يحمل اسم زوجته على تويتر: «نعلن بقلب حزين وفاة السناتور جوزيف دول باكرًا هذا الصباح في نومه». وتابعت التغريدة أن دول «خدم الولايات المتحدة بوفاء مدى 79 عامًا».

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وقالت عائلة دول في بيان إن «أميركا خسرت أحد أبطالها، لقد خسرت عائلتنا صخرتها». وأفاد بوب دول في فبراير أنه مصاب بسرطان في الرئتين في مرحلة متقدمة. وأشاد الرئيس جو بايدن بـ«رجل دولة أميركي نادر» و«بطل حرب» و«صديق».

حياة استثنائية في خدمة أميركا 
وعلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل «مهما كانت آراؤهم السياسية، فإن جميع من شاهدوا أعمال بوب دول كانوا يعجبون بشخصيته ووطنيته العميقة». وعلق نائب الرئيس السابق مايك بنس أن «السناتور بوب دول كان رجلًا عظيمًا عاش حياة استثنائية في خدمة أميركا وسيفتقده كثيرًا كل الذين قدر لهم أن يتعرفوا عليه».

وفي المقابل، حيا السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز ذكرى رجل «خدم بلاده بشجاعة في ساحة المعركة وبعزة في مجلس الشيوخ». وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام في الكابيتول، على ما أفاد رئيس مكتبها.

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