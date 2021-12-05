بتهمة قتل سائحتين.. سوري يخضع للمحاكمة في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 06:46 مساء
الشرطة القبرصية تكشف جريمة قتل سائحتين أجنبيتين. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة القبرصية أن مشتبهًا به من الجنسية السورية سيخضع للمحاكمة بتهمة قتل امرأتين أجنبيتين عثر على جثتيهما الأحد في إحدى القرى الجبلية في وسط الجزيرة.

وكان المتهم البالغ 32 عامًا والذي لم تكشف الشرطة هويته قد اعتُقل في البداية بتهمة خطف المرأتين، قبل أن يساعد الشرطة لاحقًا في تحديد مكان وجود جثتيهما بعد عملية تفتيش استمرت أيامًا، وفق «فرانس برس».

الشرطة استخدمت كل الوسائل للوصول للفاعل
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية أن الضحيتين هما ماريا غازيباغاندوفا (33 عامًا) من جمهورية داغستان وحياة الرئيسي (43 عامًا) من سورية.

وأبلغ عن فقدان المرأتين اللتين أفادت وسائل إعلام قبرصية أنهما جاءتا الى الجزيرة بهدف السياحة في 17 نوفمبر.

وقال قائد الشرطة ستيليو باباتيودورو للصحفيين «استخدمت الشرطة كل الوسائل المتاحة (...) لتحديد مكان وجودهما، لكن إذا نظرتم إلى الأرض والعمق والسطح، من الواضح أنه كان من المستحيل العثور عليهما دون إشارة منه».

وأضاف: «لسوء الحظ تأكدت مخاوف الشرطة وشكوكها». ووفق الشرطة أطلقت النار على المرأتين في اليوم نفسه الذي فقدتا فيه.

 أطلق عليهما النار من بندقية صيد
وأشار قائد الشرطة الى أنه «بحسب المشتبه به فقد قام بارتكاب الجريمة وحده، ووفق أقواله أطلق عليهما النار من بندقية صيد»، دون أن يكشف دوافعه.

وقال المحققون إن المشتبه به الذي اعتُقل الأسبوع الماضي كان قادرًا على الوصول إلى المنزل الجبلي في ترودوس في وسط قبرص؛ حيث تم العثور على دماء تعود إلى إحدى الضحيتين. 

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة الإثنين بتهمة القتل العمد. والعام 2021 واجهت الشرطة القبرصية اتهامات بالإهمال والعنصرية بعد اختفاء سبع نساء وأطفال من الفلبين ورومانيا ونيبال كانوا ضحايا لقاتل متسلسل بين العامين 2016 و2018.

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