الدنمارك تسجل ارتفاعا «مقلقا» في الإصابات المؤكدة بـ«أوميكرون» مع رصد 183 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 04:23 مساء
حملة للتشجيع على لقاح كوفيد-19 في الدنمارك. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصحية الدنماركية أن عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد «أوميكرون» من فيروس «كورونا» ارتفع، الأحد، إلى 183، معتبرة أن هذا الأمر «يثير القلق».

وفي آخر تعداد الجمعة، اقتصر عدد الإصابات المؤكدة في الدنمارك على 18، إضافة إلى 42 حالة غير مؤكدة، بحسب معطيات معهد «إس إس آي»، وفق «فرانس برس».

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا»، ودعت الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين والضعفاء بإرجاء السفر.  

وقالت المنظمة، في وثيقة توجيهية، إن «حظر السفر العام لن يمنع الانتشار في العالم، ويضع عبئًا ثقيلًا على سير الحياة وسُبل العيش». لكنها أضافت أنه «يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة، بمَن في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا، بتأجيل السفر»، وفق «فرانس برس».

ودعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، دول العالم إلى اتخاذ إجراءات «منطقية» للسيطرة على تفشي المتحور الجديد «أوميكرون» شديد العدوى، الذي أثار حالة هلع في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، «ندعو جميع الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض المخاطر. لا تزال لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات».

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