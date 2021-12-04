واشنطن تحذّر من مواصلة طهران عرقلة المفاوضات حول الملف النووي

محطة بوشهر النووية الإيرانية. (أ ف ب)

حذر مسؤول أميركي كبير السبت من أن الولايات المتحدة «لا يمكنها أن تقبل» بأن تواصل إيران عرقلة المفاوضات الهادفة الى إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي عبر تطوير هذا البرنامج.

وأوضح المسؤول أن واشنطن «لم تقرر رغم ذلك إغلاق الباب امام المفاوضات التي استؤنفت الإثنين في فيينا، وتأمل أن تعود طهران قريبا الى هذه المحادثات «مع استعداد للتفاوض بجدية»، وفق «فرانس برس».

وحمَّلت واشنطن طهران مسؤولية الجمود في مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، لتنضمّ بذلك إلى الأوروبيين الذين عبّروا عن «خيبة أملهم وقلقهم» من مطالب الجمهورية الإسلامية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذه المحادثات التي استؤنفت في بداية الأسبوع وتوقَّفت الجمعة، يُفترَض أن تُستأنف منتصف الأسبوع المقبل للسماح بدرس المقترحات الإيرانية. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن «الحكومة الإيرانيّة الجديدة لم تأتِ إلى فيينا حاملة اقتراحات بنّاءة».

مقاربة دبلوماسية بعيدة

وأضافت: «لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسيّة، إنها دائمًا الخيار الأفضل»، لكنّها تداركت أن «مقاربة إيران هذا الأسبوع لم تتمثّل، للأسف، في محاولة معالجة المشاكل العالقة».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يتعرّض لضغوط إسرائيليّة لوقف المحادثات فورا، إن «ما لا تستطيع إيران فعله هو الإبقاء على الوضع الراهن الذي يُتيح لها تطوير برنامجها النووي وفي الوقت نفسه التسويف» على طاولة المفاوضات.

وأكّد أن استمرار «هذا الأمر لن يكون ممكنًا»، مشدّدًا على أن الأوروبيين يوافقونه هذا الرأي. وحذّر بلينكن من أنه إذا واصلت طهران تطوير برنامجها النووي عبر إبطاء المفاوضات «فسنتّجه نحو خيارات أخرى».

وأضاف «إيران لا تبدو جادّة بشأن ما يتعيّن عليها فعله للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب أنهينا هذه الجولة من المحادثات في فيينا». وتابع «إيران لديها قرارات مهمة جدا يجب أن تتخذها في الأيام المقبلة».

خيبة أمل وقلق أوروبي

وأعرب الأوروبيون الجمعة عن «خيبة أملهم وقلقهم» إزاء المطالب الإيرانية. وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن «طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة» خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل ويونيو، مندّدين بـ«خطوة الى الوراء».

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وتعود الوفود في نهاية هذا الأسبوع إلى عواصمها، على أن تستأنف المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل «لمعرفة ما إذا كان ممكنًا التغلّب على هذه الخلافات أم لا». وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون «ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سدّ هذه الفجوة في إطار زمني واقعي».

ورغم هذه التصريحات القاسية، قال هؤلاء إنّهم «منخرطون بالكامل في البحث عن حلّ دبلوماسي»، مشدّدين على أن «الوقت ينفد». ويتمثّل التحدّي الكبير في إنقاذ الاتّفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى والهادف إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.