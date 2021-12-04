ميقاتي يعتبر الاتصال مع ماكرون ومحمد بن سلمان «خطوة مهمة» لإحياء العلاقات اللبنانية- السعودية

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد إعلان حكومته في القصر الجمهوري. 10سبتمبر 2021 . (أ ف ب)

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، أن الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان «خطوة مهمة» باتجاه عودة العلاقات اللبنانية- السعودية إثر أزمة دبلوماسية حادة بين الدولتين.

وكتب ميقاتي في تغريدة أن الاتصال، الذي أعلنه ماكرون خلال زيارة لجدة، «مثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية». وأكد التزام حكومته بتعهداتها «بالإصلاح» وشكر المسؤولين «لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جدة السبت، أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وقال الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته المدينة السعودية، في ختام جولة خليجية قصيرة، إن «السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير، بحسب «فرانس برس».

ويقوم ماكرون بجولة سريعة في منطقة الخليج العربي. ووصل إلى جدة على الساحل الغربي للسعودية غداة زيارته الإمارات العربية المتحدة وقطر، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصبح ماكرون بذلك أحد أوائل القادة الغربيين الذين التقوا الأمير محمد بن سلمان في السعودية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، وهي القضية التي أثارت جدلًا دوليًّا كبيرًا.

ورأى ماكرون، أمس الجمعة، أنه من الضروري الحوار مع السعودية «الدولة الخليجية الأولى من حيث الحجم، وذلك للتمكن من العمل على استقرار المنطقة».

لكنه أضاف أن «هذا لا يعني أننا راضون»، في إشارة إلى قضية مقتل خاشقجي، مشيرًا إلى أن السعودية نظمت قمة مجموعة العشرين في العام التالي (لمقتل خاشقجي) «ولم ألاحظ أن عديد القوى قاطعت مجموعة العشرين». وتابع: «كنا دائمًا واضحين في موضوع حقوق الإنسان أو هذه القضية».