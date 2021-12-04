الكرملين: اجتماع عبر الفيديو بين بوتين وبايدن الثلاثاء

صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سار) ونظيره الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن سيعقدان اجتماعًا عبر الفيديو الثلاثاء، في لقاء مرتقب تزامنًا مع تصاعد التوتر بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأميركيين لروسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف «تأكيده» أن الاجتماع سيتم الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يعد «مجموعة من المبادرات» تهدف إلى حماية أوكرانيا من هجوم روسي، في حين تتهم كييف وواشنطن موسكو، بحشد قوات على الحدود والاستعداد لـ«غزو».

وأوضح بايدن، في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أن الهدف من هذه المبادرات «أن تجعل من الصعب جدًّا بالنسبة إلى بوتين أن يفعل ما يخشى الناس أن يفعله».

وأعربت روسيا، الخميس، عن أملها في إقامة «تواصل» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن في «الأيام المقبلة»، وسط توترات حادة بين موسكو والدول الغربية على خلفية الشأن الأوكراني.

ونقلت «فرانس برس» عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله إنه يأمل في «إقامة تواصل بين الرئيسين في الأيام المقبلة»، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوافق على أي موعد حتى الآن.