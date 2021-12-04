الولايات المتحدة تدرس وضع قيود على تصدير تقنيات المراقبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 02:11 مساء
البيت الأبيض مقر الرئيس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تريد أن تدرس مع الدول المتحالفة معها وضع قيود على تصدير تقنيات المراقبة، لمنع استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان. 

وقال المصدر إن واشنطن تنوي إطلاق «مبادرة بشأن ضوابط التصدير وحقوق الإنسان» في القمة الافتراضية للديمقراطيات التي ينظمها الرئيس الأميركي جو بايدن في التاسع والعاشر من ديسمبر، ولم يذكر المسؤول تفاصيل بشأن الدول التي قد تنضم إلى المبادرة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد «جمع مجموعة من الحكومات التي تقاسمها الفكرة نفسها، في إطار مبادرة «على أساس طوعي وغير رسمي»، وأوضح أن «عددًا كبيرًا» من موقعي «ترتيب فاسينار» سيشاركون.

و«ترتيب واسينار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج» هو اتفاق غير رسمي متعدد الأطراف لمراقبة صادرات الأسلحة التقليدية وما يسمى بالسلع والتقنيات «ذات الاستخدام المزدوج» المستخدمة في إنتاجها. وهو يضم اليوم 42 بلدًا.

وقال المصدر نفسه إن الأمر يتعلق بـ«العمل معًا لتحديد ما إذا كانت عمليات لمراقبة التصدير ستسمح بمتابعة أفضل، وعند الحاجة، تحد من انتشار هذه التقنيات بسبب تحولها المتزايد وباستمرار إلى انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في إجراءات قمعية في الدول».

وتابع أنه يجب على مجموعة العمل هذه «تطوير واعتماد مدونة سلوك مكتوبة وغير ملزمة حول كيفية تطبيق معايير حماية حقوق الإنسان»، على الصادرات. 

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة اتخذت بالفعل إجراءات لمنع الصين من استخدام تقنيات أميركية لقمع الأويغور، واتخذت قرارات مماثلة في ما يتعلق بالنظام البورمي. 

وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت، على سبيل المثال، الشركتين الاسرائيليتين «إن إس أو» و«كانديرو»، وتجمع تقنيات المراقبة مجموعة واسعة من الأدوات التي تشهد تطورًا متزايدًا وينتشر استخدامها في جميع أنحاء العالم، من كاميرات المراقبة إلى برامج القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه والطائرات المسيرة وأنظمة اعتراض المحادثات الهاتفية الجماعية وبيانات الاتصال وغيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
كاريكاتير
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
غرامة لنادٍ برازيلي احتفل في الشارع بسبب تتويج بعد 50 عاما
رياضة عالمية
الإمارات تطلب 80 طائرة «رافال» من فرنسا بـ14 مليار دولار خلال زيارة ماكرون لدبي
اقتصاد
واشنطن بوست: روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف رجل
دولى
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
هالاند Vs ليفاندوفسكي.. صراع في «كلاسيكو» دورتموند وميونيخ
رياضة عالمية
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
اكتشاف ديناصور جديد بذيل غير مسبوق
منوعات
يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
رياضة عالمية
جورج قرداحي: قدمت استقالتي حرصا على مصلحة لبنان
عربى
قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق
سيارات
أسهل طريقة لتحضير المبطن
كوجينة
قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام
طب وصحة
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات ريادة أعمال ليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب محاولة في العالم للهروب من تلقي اللقاح