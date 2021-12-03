منظمة الصحة: لم نتلق معلومات عن وفيات «أوميكرون»

رجل يضع كمامة وقائية قرب أكروبول أثينا ، 2 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

أعلن عدد متزايد من الدول اليوم الجمعة، رصد حالات عدوى محلية بالمتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا»، التي قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتلق «أي معلومات» بخصوص وفيات محتملة جراءه.

وأكدت الولايات المتحدة تسجيل خمس إصابات بالمتحور أمس الخميس في ولاية نيويورك، وواحدة في كاليفورنيا، وواحدة في مينيسوتا وأخرى في هاواي، ليرتفع الإجمالي إلى عشر إصابات مؤكدة في البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم يسافر اثنان من المصابين إلى الخارج، ما يدل على أن المتحورة بصدد التفشي داخل الولايات المتحدة، في حين، أعلنت أستراليا الجمعة تسجيل ثلاث إصابات في سيدني، رغم الحظر المفروض على دخول الأجانب والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من دول جنوب القارة الأفريقية، ورصدت إسبانيا أيضا أول إصابة محلية لدى رجل يبلغ 62 عاما لم يغادر البلاد.

ارتفاع الإصابات بين الأطفال في جنوب أفريقيا

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف الجمعة «لم أطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون».

وأضاف أنه مع لجوء مزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحور الجديد «سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات».

وأظهرت دراسة أجراها علماء في جنوب أفريقيا أن خطر تكرر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد أعلى بثلاث مرات مع «أوميكرون» مقارنة بالمتحورين «بيتا» و«دلتا».

وفي جنوب أفريقيا أيضا، تحدثت السلطات عن تفشّ «مطرد» للفيروس، فقد صار المتحور الجديد سائدا، فيما أبلغت السلطات الصحية عن ارتفاع الإصابات لدى الأطفال، دون أن تتمكن من التأكد في الوقت الحالي ما إذا كان ذلك مرتبطا بـ«أوميكرون».

قيود جديدة في ألمانيا

لم يسبق أن سببت متحور لـ «كورونا» مثل هذا الذعر منذ ظهور «دلتا» شديد العدوى، وتوالى في أنحاء العالم الإعلان عن تدابير صارمة وقيود على السفر.

ففي ألمانيا، أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل الخميس، تشديد القيود على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، والذين لن يتمكنوا من دخول المتاجر والمطاعم والفضاءات الثقافية والترفيهية غير الضرورية، وسيتعين عليهم الحد من الاختلاط.

سيقدم مشروع قانون حول التطعيم الإجباري إلى البرلمان الألماني على أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير أو مارس، كما هي الحال في النمسا التي أعادت حجر سكانها، وفي اليونان.

وفي فرنسا، تم تأكيد تسع إصابات بـ«أوميكرون»، وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى، واجهت فرنسا تفشيًا وبائيًا حتى قبل ظهور المتحور الجديد، وأقر رئيس الوزراء جان كاستكس بأن «الموجة الخامسة من الوباء قوية بشكل خاص... والوضع مقلق».

مثل العديد من البلدان في العالم، شددت دول القارة القيود الصحية والرقابة على الحدود وحظرت السفر من دول جنوب القارة الأفريقية، وأعيد فرض الأقنعة في وسائل النقل والمحلات التجارية لا سيما في المملكة المتحدة، والتوصية بتلقيح الأطفال الصغار المعرضين للخطر في فرنسا.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الجمعة أن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في بلجيكا ستغلق أبوابها قبل أسبوع من عطلة عيد الميلاد، في محاولة لكبح انتشار الفيروس.